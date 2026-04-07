Drie gewonden bij aanrijding tussen Qlinerbus en auto op Peizerweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Peizerweg zijn dinsdagmiddag drie personen gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.50 uur ter hoogte van de spoorwegovergang bij het Willem Lodewijk Gymnasium. “Door nog onbekende oorzaak kwamen een Qliner en een personenauto met elkaar in botsing”, vertelt Wind. “Daarbij ontstond er aan beide voertuigen forse schade. Uiteindelijk raakten er drie personen gewond. Zij zaten allemaal in de bus. Zij konden ter plaatse door verpleegkundigen behandeld worden aan hun verwondingen. Voor zover bekend hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis.”

De chauffeur van de Qlinerbus, lijn 315 richting Emmeloord, was net vertrokken vanaf het Hoofdstation. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.