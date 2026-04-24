Drie afwezigen bij FC Groningen in aanloop naar Feyenoord in De Kuip

Met nog maar vier speelronden en de play-offs te gaan, speelt FC Groningen zaterdagmiddag in De Kuip tegen Feyenoord. De ploeg van trainer Dick Lukkien moet het (naast Stije Resink en Oskar Zawada) stellen zonder reservekeeper Mark Hoekstra.

Hoekstra raakte afgelopen week licht geblesseerd tijdens de voorbereiding op de wedstrijd in Rotterdam, die vanwege onderhoud door de selectie werd afgewerkt op slechts één trainingsveld op Sportpark Corpus den Hoorn en in de Euroborg.

FC Groningen staat nu negende in de Eredivisie met 42 punten uit 30 wedstrijden. Feyenoord staat nipt tweede (55 punten), met slechts 1 punt verschil op nummer drie NEC.

Feyenoord – FC Groningen staat zaterdagmiddag vanaf 16.30 uur onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.