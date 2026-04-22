Dorps- en buurthuizen onder druk door afschaffen salderingsregeling

Foto: Adrinil Dennis via Pexels

De maatschappelijke rol van dorps- en buurthuizen dreigt onder druk komen te staan door de gevolgen van het afschaffen van de salderingsregeling in 2027. Dat blijkt uit een recente peiling van dorpshuizen.nl.

Eigenaren van zonnepanelen kunnen dan namelijk zelf opgewekte stroom niet meer wegstrepen tegen hun verbruik. Uit de peiling blijkt dat bijna driekwart van de dorpshuizen een stijging van de energiekosten verwacht, waarvan meer dan de helft zelfs een forse toename voorziet. Bijna de helft van de dorpshuizen geeft aan nog geen goed zicht te hebben op de financiële impact. Een beheerder vertelt: “We moeten reserves wederom besteden aan een onvoorzien en ander doel dan waarvoor ze bedoeld zijn. Waardoor onze missie in het gedrang komt.”

Deze onzekerheid en stijgende kosten hebben directe gevolgen voor de maatschappelijke functie van dorpshuizen; het betekent minder activiteiten, hogere huurtarieven voor gebruikers en verenigingen en beperktere toegankelijkheid. Terwijl juist die van groot belang zijn voor sociale cohesie en leefbaarheid. Bovendien hebben dorpshuizen de afgelopen jaren juist sterk ingezet op verduurzaming. Daar komt bij dat dorpshuizen de afgelopen jaren juist sterk hebben ingezet op verduurzaming. Maar liefst 88 procent van de ondervraagde locaties beschikt al over zonnepanelen.

“Dorpshuizen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en geïnvesteerd in duurzame energie,” aldus Pieter Knol van Groninger Dorpen. “Juist deze voorlopers dreigen nu financieel geraakt te worden.” Bovendien hebben ze slechts beperkte financiële buffers en minder mogelijkheden om stijgende kosten op te vangen.

De uitkomsten van de peiling onderstrepen de noodzaak om bij de afbouw van de salderingsregeling rekening te houden met de positie van dorps- en buurthuizen en andere maatschappelijke voorzieningen, en om te investeren in oplossingen die hun maatschappelijke functie toekomstbestendig maken. Zoals hulp met opslag van energie.