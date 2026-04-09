Dorkwerdersluis beperkt open vanwege werkzaamheden

De provincie Groningen start maandag 13 april met noodzakelijk onderhoud aan de Dorkwerdersluis. Dat is de vaarverbinding tussen het Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal.

De werkzaamheden zijn nodig omdat de kolkwanden van de sluis in slechte staat verkeren. De gewelfde bakstenen van de monumentale sluis, gebouwd in 1929, zijn verouderd. Hierdoor komt water achter de wand terecht. Het water spoelt bij het schutten terug in de sluis. Dit spoelt zand weg van achter de kolkwand, wat de constructie verder verzwakt. Om dit probleem te verhelpen, worden stalen damwanden geplaatst en verankerd. De klus duurt naar verwachting zes tot acht weken.

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Daarom is de sluis tijdens werkuren gestremd voor alle scheepvaart. Om de hinder te beperken wordt de sluis elke werkdag tussen 17.30 en 19.00 uur en in de weekenden op normale tijden bediend. Zo kunnen schepen de sluis alsnog passeren. Voor de wachtende boten komen er extra aanlegplaatsen.

De Dorkwerdersluis wordt veel gebruikt door historische zeilschepen (de bruine vloot), zeil- en motorboten met een staande mast en de recreatievaart. Het vaarseizoen voor de recreatie begint op 1 april. De provincie Groningen is sinds drie jaar eigenaar van de sluis. Het is een schutsluis en waterkering tussen twee verschillende waterpeilen van het Reitdiep en het lager gelegen Van Starkenborghkanaal.

Over vijf tot tien jaar moet de Dorkwerdersluis grondig worden opgeknapt of misschien zelfs helemaal worden vervangen. De provincie onderzoekt op dit moment welke opties er zijn.