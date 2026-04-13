Dorkwerderbrug maandagavond weer open voor alle verkeer na vervanging staalkabels

De Dorkwerderbrug gaat aan het einde van deze maandag weer open voor al het verkeer. De brug is sinds november afgesloten na schade door een aanvaring.

Rijkswaterstaat verving de afgelopen dagen de staalkabels van de brug. Die waren beschadigd geraakt bij de aanvaring op 7 november. Na de aanvaring volgde een inspectie, waaruit bleek dat er breuken in de kabels zaten. Daardoor kon de brug niet meer veilig gebruikt worden. Sindsdien was de brug volledig gesloten en moesten auto’s en fietsers omrijden.

De afgelopen maanden is ook onderzocht of er meer schade was aan de brug, onder meer aan het brugdek. Volgens Rijkswaterstaat is de brug na de werkzaamheden weer veilig te gebruiken. De nieuwe staalkabels zijn inmiddels geplaatst en de brug is getest. Als ook de werkzaamheden rond de brug zijn afgerond, kan deze maandag aan het einde van de dag weer open voor al het verkeer.