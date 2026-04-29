Door RUG geleid onderzoek krijgt 9 miljoen voor energiezuinige computers, geïnspireerd op het brein

Een project wordt geleid door onderzoekers van CogniGron van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt negen miljoen euro subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie computers die werken zoals het menselijk brein.

Het geld komt van NWO en gaat naar het project 10X-Factor(y). Naast subsidiegeld van de NWO komt er nog eens ruim twintig miljoen euro los uit bedrijven en andere financiers. Met het geld wordt de komende tien jaar gewerkt aan prototypes, opleidingen en toepassingen.

Het doel van het programma is om een landelijke netwerk op te zetten van computersystemen, die werken volgens principes van de hersenen. Ze kunnen veel energiezuiniger zijn dan huidige computers en sneller reageren op informatie. Het programma richt zich ook op praktische toepassingen, zoals robotica, gezondheidszorg en sensoren.

De aanleiding voor het project is de groeiende energievraag van moderne computers. Vooral kunstmatige intelligentie kost veel stroom. Dit zorgt voor druk op datacenters en het elektriciteitsnet. Ook zijn er problemen met privacy, omdat veel data naar de cloud moet worden gestuurd. De zogenaamde ‘neuromorfische’ systemen kunnen data lokaal verwerken, wat dit probleem kan verminderen.