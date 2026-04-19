Donar wint in Zwolle wel van Landstede Hammers

Donar heeft zich zondagmiddag in Zwolle gerevancheerd voor de nederlaag van afgelopen woensdag. Het werd tegen Landstede Hammers 67-78.

De Groninger basketballers deden het veel beter dan woensdag, al lieten ze in het eerste kwart Devin Whitfield (10 van de eerste 12 punten) te veel scoren. Bij Donar was Dane Erikstrup de grote man, met 9 punten in deze fase. Na het eerste kwart was het 18-23, bij rust 33-44.

Na rust liep Donar uit tot een maximale voorsprong van 21 punten bij 35-56, maar door een 10-0 run voor de thuisploeg werd het verschil toch weer duidelijk kleiner. Aan het eind van het derde kwart was de stand 47-60. In het laatste kwart werd het nog even 61-68, maar spannend werd het daarna niet meer.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 30 punten, Evan Taylor met 13 punten en Malik Miller met 10 punten. Bij Landstede Hammers was Devin Whitfield topscorer met 19 punten.

Komende woensdag speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau in Leeuwarden tegen LWD Basket.