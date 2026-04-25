Donar wint in eigen huis ruim van Kangoeroes Basket Mechelen

Donar-speler Carlton Linguard (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar had zaterdagavond in Martiniplaza een gemakkelijke avond tegen Kangoeroes Basket Mechelen. De Groninger basketballers waren veel te sterk voor de Belgen, die een plek hoger op de ranglijst stonden. Het werd 99-63.

Aan Groningse zijde ontbraken zowel Dane Erikstrup als Délé Adetunji, maar ook zonder hen was Donar op dreef. Bij Donar vielen de schoten wel en bij Kangoeroes voornamelijk niet. Na het eerste kwart was het 22-14, bij rust 45-25. Opvallend was de bijdrage van jeugdspeler Coen Gelling, die in totaal 11 minuten speeltijd kreeg.

Na rust liepen de Groningers steeds verder uit, en na het derde kwart was het al 72-40. In de slotfase kregen ook jeugdspelers Joost Kobus en Lasse Cnubben speeltijd.

Topscorers bij Donar waren Malik Miller met 23 punten (+10 rebounds), Damian Forrest met 14 punten, Evan Taylor en Tim Hoeve met beiden 13 punten, en Carlton Linguard en Kjeld Zuidema met beiden 10 punten. Bij Kangoeroes Basket Mechelen waren Zaba Bangala en Mojeed Ewuosho topscorers met 13 punten.

Donar staat nu op de zevende plaats in de BNXT League en heeft 34 punten uit 30 wedstrijden.

Komende dinsdag speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau wederom een thuiswedstrijd. Tegenstander is Heroes Den Bosch.