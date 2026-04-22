Donar verliest in slotseconde van LWD Basket

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft woensdagavond de uitwedstrijd in Leeuwarden tegen LWD Basket verloren. Het werd 89-88.

Beide ploegen bleken prima aan elkaar gewaagd. Toen de thuisploeg na 9-10 een 8-0 run maakte, vluchtte coach Jason Dourisseau van Donar voor het eerst in een time-out. Aan het eind van het kwart was het 24-18.

LWD Basket wist vervolgens een paar minuten lang een voorsprong in stand te houden, totdat de driepunters bij Donar gingen vallen. Halverwege het tweede kwart was het 34-34. Kort voor rust maakte Austin Luke niet alleen een fout op een driepuntsschot, maar hij pakte ook weer eens een technische fout. Dat was zijn vierde persoonlijke fout. Drie van de vier toegekende vrije worpen gingen raak, waardoor de ruststand 48-46 werd.

Ondanks dat Luke in het derde kwart op de bank gehouden werd, liep het na rust prima bij Donar. Vooral Damian Forrest bleef maar scoren en ook Evan Taylor en Malik Miller droegen bij aan de productie. Donar draaide in deze fase een achterstand van 52-50 om in een 52-63 voorsprong. Aan het eind van het derde kwart was het verschil 9 punten: 61-70.

In het laatste kwart kwam LWD Basket sterk terug. In 5 minuten werd de achterstand weggewerkt: 77-77. Er volgde een loeispannende slotfase, waarin uitblinker Shakael Pryce van LWD Basket in de buzzer een tweepunter raak schoot: 89-88.

Topscorers bij Donar waren Damian Forrest met 30 punten, Malik Miller met 15 punten (+ 11 rebounds), Austin Luke met 14 punten, Evan Taylor met 13 punten en Dane Erikstrup met 12 punten. Bij LWD Basket was Shakael Pryce topscorer met 30 punten.

Donar staat op de achtste plaats in de BNXT League en heeft 32 punten uit 29 wedstrijden. Komende zaterdag speelt de ploeg een thuiswedstrijd tegen Kangoeroes Basket Mechelen.