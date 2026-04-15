Donar stelt zwaar teleur tegen Landstede Hammers

Donar heeft woensdagavond in eigen huis een slechte wedstrijd gespeeld tegen Landstede Hammers. De Groninger basketballers konden tot aan de rust meekomen met de Zwollenaren, maar verloren daarna alsnog ruim: 61-86.

Op 22 maart won Donar van Landstede Hammers in een aantrekkelijke bekerwedstrijd, waarvoor de ploeg woensdag voorafgaand aan de wedstrijd de gemeentelijke sportpenning kreeg uit handen van wethouder Inge Jongman, maar er viel daarna weinig te genieten voor de Groningse fans. De ploeg, waarin Evan Taylor weer meedeed, schoot slecht en leed vele malen balverlies, waaruit Landstede veel wist te scoren. Toch was het lange tijd spannend. Na het eerste kwart was het 15-14, bij rust 29-28.

Halverwege het derde kwart ging het mis. Na 43-39 volgde een 0-11 run, en de gasten gaven die voorsprong niet meer weg. Aan het eind van het derde kwart was de stand 48-53. In het laatste kwart regende het driepunters van de kant van Landstede Hammers, terwijl Donar maar liefst vijf technische fouten kreeg, waaronder twee achter elkaar voor coach Jason Dourisseau. Hij moest daarmee het veld verlaten.

Topscorers bij Donar waren Austin Luke met 17 punten, Dane Erikstrup met 14 punten en Evan Taylor met 13 punten. Bij Landstede Hammers was Davin Whitfield topscorer met 17 punten.

Donar staat op de achtste plaats in de BNXT League en heeft 30 punten uit 27 wedstrijden. De ploeg speelt komende zondagmiddag wederom tegen Landstede Hammers, maar dan in Zwolle.