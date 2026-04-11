Donar na twee verlengingen onderuit tegen Spirou Basket

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in Charleroi verloren van Val-Dieu Spirou Basket. Het werd na twee verlengingen 100-97.

Afgelopen woensdag speelden de Groninger basketballers in Martiniplaza ook al tegen Spirou Basket. Toen wonnen de Groningers, maar raakte Evan Taylor geblesseerd. Hij kon zaterdag niet spelen, maar daartegenover stond de terugkeer van Kjeld Zuidema. Donar had, net als woensdag, een prima start en kwam mede dankzij zes rake driepunters op 14-24 na het eerste kwart. Vooral Dane Erikstrup viel in de eerste 10 minuten op met drie rake drie punters en in totaal 13 punten.

In het tweede kwart schoten de Belgen in korte tijd drie driepunters raak, zodat het al snel 23-24 stond. Het bleef vervolgens spannend. Bij rust was het 37-37. Ook na drie kwarten was het verschil klein: 63-65. Met nog vier minuten te gaan in het laatste kwart kreeg spelverdeler Austin Luke een onsportieve fout en moest hij het veld definitief verlaten, omdat hij eerder in de wedstrijd een technische fout had gekregen. In de slotfase leek de thuisploeg te gaan winnen, maar met een noodschot van achter de driepuntslijn zorgde Carlton Linguard Jr. voor een verlenging: 88-88.

De eerste verlenging van vijf minuten, waarin weinig werd gescoord, eindigde in 91-91, waardoor een tweede verlenging nodig was. Daarin trok Spirou Basket aan het langste eind.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 27 punten, Tim Hoeve met 15 punten, Malik Miller met 13 punten (+15 rebounds) en Damian Forrest met 13 punten. Bij Spirou Basket was Juwan Gary topscorer met 27 punten.

Donar speelt komende woensdag een thuiswedstrijd tegen Landstede Hammers uit Zwolle.