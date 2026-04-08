Donar met de schrik vrij tegen Spirou Basket

Damian Forrest van Donar

Donar heeft woensdagavond in eigen huis gewonnen van Val-Dieu Spirou Basket uit Charleroi. Het werd tegen de Belgen, die onder Donar staan op de ranglijst, 83-74.

De Groninger basketballers speelden hun beste eerste kwart van het seizoen. Praktisch alles lukte en er werden maar liefst zeven driepunters raak geschoten. Door een goede verdedediging zorgde Donar er ook nog eens voor dat de gasten nauwelijks tot scoren kwamen. Via 20-4 eindigde het eerste kwart in 31-7.

In het tweede kwart bleef Spirou driepuntsschoten missen, maar via tweepunters en vrije worpen kwam de ploeg toch dichterbij. Bij 38-23 nam coach Jason Dourisseau van Donar een time-out. Kort daarna zorgden Carlton Linguard Jr. en Austin Luke met ieder een driepunter voor een wat ruimere marge van 44-25. Een grote tegenvaller kort voor rust was het uitvallen van Evan Taylor met een blessure aan een vinger. De ruststand was 47-32.

Ook na rust bleven de Belgen dichterbij komen, en aan het aan van het derde kwart was het verschil nog maar één punt: 63-62. Halverwege het laatste kwart was het bij 71-69 nog spannend, maar mede dankzij twee driepunters van Austin Luke trok Donar aan het langste eind.

Topscorers bij Donar waren Austin Luke met 20 punten (+ 12 assists), Carlton Linguard Jr. met 19 punten, Tim Hoeve met 12 punten en Damian Forrest met 11 punten. Bij Spirou Basket was Zeb Jackson topscorer met 22 punten.

Donar staat op de zevende plaats in de BNXT League met 30 punten uit 25 wedstrijden.

Komende zaterdag speelt Donar wederom tegen Spirou Basket, maar dan in Charleroi.