Donar komt na rust tekort tegen Heroes Den Bosch

Donar-speler Tim Hoeve (links) (foto: Gerrie van deer Boom - FotoKlick Fotografie)

Het is Donar dinsdagavond niet gelukt om in eigen huis te winnen van Heroes Den Bosch. Het werd zonder Dane Erikstrup, die niet meer in actie komt voor Donar, 67-81.

De openingsfase was wel voor de thuisploeg, maar na 17-11 werd het toch 18-23 na de eerste 10 minuten spelen. In het tweede kwart kwam Donar toch weer op een voorsprong. Bij rust was het 43-39.

Na rust kon die kleine voorsprong nog even worden vastgehouden, maar bij 47-47 kwamen de gasten langszij en liepen ze uit naar 47-52. Nog één keer wist Donar op gelijke hoogte te komen, bij 52-52. Heroes Den Bosch liep daarna uit naar 54-61. Donar-speler Austin Luke zorgde met een driepunter in de buzzer voor de stand 57-61 aan het eind van het derde kwart.

Verder kwam Donar niet. De Bosschenaren liepen in het laatste kwart steeds verder uit en Donar was met de smalle selectie niet bij machte om aan te haken.

Topscorers bij Donar waren Austin Luke, Evan Taylor en Damian Forrest met ieder 16 punten. Bij Heroes Den Boschwas Arunas Mikalauskas topscorer met 13 punten.

Donar blijft op de zevende plaats staan, vlak onder Heroes Den Bosch, met 34 punten uit 31 wedstrijden.

Komende zondagmiddag speelt Donar wederom in eigen huis, tegen Filou Oostende.