Dolle Mina’s gaan actie voeren: “Vrouwen krijgen voornamelijk steegjes en pleintjes”

Heymanslaan, Coehoornsingel, Petrus Hendrikszstraat en de Gerbrand Bakkerstraat. Het lijkt een willekeurige opsomming van straatnamen in de stad, maar er is een overkoepelend thema: het zijn allemaal mannen. “Dat is altijd vanzelfsprekend geweest,” zegt Dolle Mina Petra Brouwer.

465 straten in Stad zijn vernoemd naar mensen, slechts 47 daarvan zijn vernoemd naar vrouwen. Het is niet alleen het aantal dat de Dolle Mina’s dwarszit. “Vrouwen krijgen voornamelijk steegjes en pleintjes,” aldus Brouwer. De feministische activisten blijven niet bij de pakken neer zitten en gaan actie voeren. “We gaan er wat leuks mee doen,” zegt Brouwer.

Meer straatnamen ter ere van vrouwen, niet alleen in de stad maar ook in de provincie. Dat is het doel van de actie. “In de provincie zijn er veel vrouwen die zich hebben ingezet.” Maar het is niet alleen inzet die er toe doet. Eerherstel speelt ook mee vindt Dolle Mina Petra. “In de provincie Groningen zijn vrouwen op de brandstapel beland, omdat zij er van beticht werden heks te zijn,” zegt de activiste.

De Held, Suikerterrein, Meerstad. Wijken schieten als paddenstoelen uit de grond. “Het moet vanzelfsprekend worden dat er in deze wijken ook aan vrouwen wordt gedacht,” vindt Brouwer. Samen met Dolle Mina’s in andere steden zetten de Groningse Mina’s zich in. “Het moet in heel Nederland vanzelfsprekend zijn dat er bij het benoemen van straatnamen ook aan vrouwen wordt gedacht.”

De lijst van Groningse vrouwen die een straat verdienen is te lang om hier op te noemen. Brouwer zelf oppert Annie Tak, moeder van de Oosterparkwijk. Maar ook de Dolle Minastraat klinkt niet verkeerd in haar oren. “We hopen op een gegeven moment overbodig te zijn, maar het zou leuk zijn als onze naam door de straten blijft galmen.”