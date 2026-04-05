Dodgeball verovert Groningen: “Het is de sportieve variant van de gymles van vroeger”

De sport dodgeball introduceren in Groningen. Dat was een jaar geleden het doel van Martin Westerink uit de stad. Maar hoe gaat het met die ambitie? En wat zijn de plannen voor de toekomst?

Martin, in september spraken we ook met jou. Dat was een aantal maanden na de start. Hoe gaat het op dit moment?

“We zijn nu ongeveer zeven maanden verder en ongeveer twaalf maanden na de start: ik ben erg positief verrast. Er is een vaste club ontstaan die dodgeball speelt waarbij de mensen het samen gezellig en leuk hebben. Qua aantal deelnemers zitten we nu ongeveer op vijftig actieve spelers en zijn er al meer dan 160 mensen die al een keer hebben meegedaan. Wat we zien is dat zij niet allemaal tegelijkertijd in actie komen. Bij onze wekelijkse trainingen, die wij overigens sessies noemen, gaat het altijd om minimaal acht spelers en dat is voldoende om dodgeball te kunnen spelen. Overigens ook goed om te vermelden is dat we geen leden hebben. We zijn namelijk geen traditionele vereniging maar een community waarbij mensen zelf mogen kiezen hoe vaak ze mee willen doen. Het idee is dat het losser en flexibeler is en dat het beter aansluit bij het gevoel van de groep.”

Het spelen van dodgeball in Groningen. Hoe is dat idee ontstaan?

“Eigenlijk is dat idee in Zweden ontstaan. Ik heb twee jaar als dj gewerkt in Stockholm. Die baan had als voordeel dat ik overdag veel vrije tijd had, maar ik wilde toch ook iets doen. Je wilt graag mensen leren kennen en je wilt wat gezonde lichaamsbeweging hebben. In Stockholm wordt er heel veel ‘dodgeball’ gespeeld. Ik ben dat gaan spelen en het beviel me heel erg goed. Tegenwoordig woon en werk ik in Groningen als freelancer. Ik heb geen kantoorbaan en ik volg geen opleiding. Op een gegeven moment dacht ik: kan ik deze sport niet in Groningen initiëren?”

Wat is dodgeball precies?

“Het lijkt heel erg op trefbal. Waar het om draait, is dat twee teams elkaar proberen af te gooien met ballen, terwijl ze de ballen van de tegenstander ontwijken of vangen. Eigenlijk kun je zeggen dat dit de internationale, sportieve variant is van de gymles-variant die je vroeger op school speelde. Wel belangrijk is om aan te geven dat er verschillende varianten bestaan. Wij spelen ‘dodgeball foam’. De trefballen die wij gebruiken, zijn gemaakt van zacht polyurethaanschuim en zijn daardoor veiliger dan de rubberen ballen die je ook tegen kunt komen bij dit spel.”

In een eerder gesprek gaf je ook aan dat je doel is om verschillende groepen inwoners met elkaar in contact te brengen…

“Dat klopt. Als je nu een sessie van ons zou bezoeken dan zou je niet denken: ‘hè, wat een oude groep mensen is dat’, of: ‘wat een studentikoos clubje is dat’. Op dit moment hebben we qua spelers een hele mooie mix van mensen die nog studeren, die aan het werk zijn of al een gezin hebben. En waar ik bij het begin op hoopte, dat gebeurt ook: dat er bruggen worden geslagen tussen de generaties. Een heel mooi voorbeeld is dat één van onze spelers ook aan stand-up comedy doet. Afgelopen week zijn we met een groep dodgeballers naar hem toe gegaan om hem in de theaterzaal te supporteren. Dan gaat mijn hart sneller kloppen: dat je mensen samenbrengt die elkaar vorig jaar nog niet kenden. Dan is voor mij de cirkel rond.”

Ontmoeting is belangrijk, maar een doel van jou is ook om het smartphonegebruik terug te dringen, toch?

“De gemiddelde schermtijd is de afgelopen jaren flink toegenomen. De vraag is of we daar beter van zijn geworden; volgens mij is het veel leuker om elkaar in real life op te zoeken. Ik ben daar in ieder geval groot voorstander van. En het is wellicht een beetje krom, maar op onze website hebben we onlangs een afgesloten spelersomgeving opgezet. Via de app op je telefoon kunnen dodgers elkaar op een speelse manier uitnodigen voor sessies. Dat kan een op een grappige manier door memes, dit zijn korte video’s, naar elkaar toe te sturen. Het is dus echt bedoeld om contact te leggen en om andere spelers enthousiast te maken.”

Je klinkt enthousiast…

“Absoluut. Het gaat gewoon heel goed. Spelers hebben nu de mogelijkheid om een introducee mee te nemen waarbij deze persoon gratis een keer mee kan trainen om te ervaren of dodgeball iets voor hem of haar is. En die mogelijkheid wil ik ook bieden aan de lezers van dit artikel. Via deze website heb je de mogelijkheid om een gratis sessie zonder verdere verplichtingen bij te wonen. Door deze actie hopen we ons bestand nog breder en uitgebreider te maken, waardoor we nog meer bruggen kunnen slaan in de samenleving.”

Nu kampen veel sportverenigingen met capaciteitsproblemen: hallen zitten vol. Hoe zit dat bij jullie?

“Capaciteit is voor ons geen probleem. We speelden aanvankelijk op de zaterdagmiddag, maar dat hebben we verplaatst naar de zondagavond. Eigenlijk om verschillende redenen. Een deel van onze spelers bestaat uit internationale studenten die vaak in het weekend niet in de stad zijn; zij komen zondagmiddag pas terug naar Groningen. Daar komt bij dat op zondagavond veel mensen niets te doen hebben. Eigenlijk kun je zeggen dat iedereen een beetje in afwachting is van de nieuwe week. Hoe mooi is het dan om op zo’n avond iets leuks te bieden?”

Wat zijn je ambities voor de toekomst?

“Dodgeball is een sport die op veel plekken wordt beoefend. Een oud-speler van ons is recent verhuisd naar Maastricht. Het idee is om daar volgende maand een pilotfase op te starten om daarmee ook dodgeball naar het zuiden van het land wordt gebracht. Daarnaast hebben wij zelf de ambitie om verder door te groeien, bijvoorbeeld door ons te laten zien op middelbare scholen. Samen met scholen, BSO’s en andere organisaties werken we voor de trefbalschool. Door via deze school clinics aan te bieden, hopen we ook jonge mensen enthousiast te maken. En de ultieme droom is om in de spelregels te gaan duiken zodat we ook een team op de been kunnen brengen dat mee kan gaan doen aan kampioenschappen in andere landen. Overigens komen daar nu al uitnodigingen voor binnen, maar we moeten onszelf nog wat verder ontwikkelen om dit ook serieus op te kunnen zetten.”

Je hebt het over acties om mensen te bereiken. Hoe succesvol zullen deze acties zijn, verwacht je?

“Zoiets is lastig te voorspellen. Maar stel dat zich twintig mensen aanmelden om ‘de kat uit de boom te kijken’ en als daar de helft van overblijft, dan zou ik dat een heel mooi resultaat vinden.”

