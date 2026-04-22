Docent Parcivalcollege genomineerd voor ‘Leraar van het jaar’

Harmen Meesterberends, docent aan het Parcivalcollege in Stad, is genomineerd voor ‘Leraar van het jaar’.

Meesterberends is docent Nederlands, mentor van 10 havo en vrijeschoolleraar. De school meldt enorm trots op hem te zijn. De uitverkiezing is een initiatief waarbij uitmuntende docenten in de spotlight worden gezet. De organisatie is onder meer in handen van de Stichting Leraren van het Jaar, in samenwerking met het Ministerie van OCW en Stichting Nationale Onderwijsweek.

De winnaar wordt bekendgemaakt op 5 oktober, tijdens een groot onderwijscongres op Papendal in Arnhem. Het congres maakt deel uit van de Nationale Onderwijsweek, die op die dag begint.