Dizkartes haalt duizenden euro’s op voor het goede doel

Studentenvereniging A.S.V. Dizkartes heeft vorige week 7.250 euro ingezameld voor Stichting Move. De jaarlijkse Charity Week van de studentenvereniging stond volledig in het teken van het goede doel.

Leden organiseerden verschillende activiteiten. Ook verbanden binnen de vereniging kwamen met eigen acties. De veiling leverde het meeste geld op, maar ook de verkoop van stekjes bracht veel geld in het laatje.

De opbrengst gaat naar Stichting Move. Deze organisatie zet zich in voor het verkleinen van kansenongelijkheid in Nederland. Ze brengt kinderen, jongeren en studenten samen om van elkaar te leren en zich in te zetten voor hun eigen omgeving.