Dit is er op Koningsnacht en Koningsdag te doen in Stad

Een streetdance-optreden op het Nassauplein. Foto: ingezonden

Groningen viert Koningsnacht en Koningsdag dit jaar met een uitgebreid programma in de binnenstad, met daarnaast twee grote muziekfestivals in het Stadspark.

Koningsnacht in de binnenstad heeft deVismarkt als centraal punt. Vanaf 20.30 uur zijn er optredens van onder meer DJ Julian Bos, Van Geeft ’M 2.0 en Club NU. In het Stadspark is er op dezelfde avond het Helden van Oranje-festival op de Draftbaan. Op het programma staan onder meer Mart Hoogkamer, Frans Duijts, Jannes en Mental Theo. In een aparte area treden ook onder anderen Yes-R en Brace op.

In de binnenstad gaat het programma op Koningsdag verder op de Vismarkt met activiteiten voor verschillende leeftijden, waaronder een kinderdisco en dancebattles. Ook treden verschillende acts op, zoals de Big Band van het Prins Claus Conservatorium, Mr. Ferocious, The Prince Project, Sabine en ANIQUE. Daarnaast is er in de stad natuurlijk de vrijmarkt. Op de singels kunnen mensen vanaf 7.00 uur spullen verkopen. Op de Westerhaven is vanaf 9.00 uur een aparte kindervrijmarkt.

In het Stadspark vindt op Koningsdag het festival Kingsland Groningen plaats. Daar treden onder meer Roxy Dekker, Frenna, Bankzitters, SFB, Boef, Ronnie Flex en Lil Kleine op. Ook staan La Fuente, Brennan Heart, Jonna Fraser, Bilal Wahib, Zoë Tauran en Warface op het programma.

Meer informatie en programmering is te vinden op de website van de Oranjevereniging.