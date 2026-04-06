Dinsdag zonnig met een maximumtemperatuur van 14 graden

Na een zonovergoten Tweede Paasdag gaat Groningen nog meer vitamine D tegemoet. De eerste dagen verlopen droog en zonnig, pas vanaf donderdag kan er weer een buitje vallen.

In de nacht van maandag op dinsdag daalt de temperatuur naar drie graden. Zodra de zon opkomt, gaat ook de temperatuur omhoog. Het kwik loopt op tot 14 graden met zonnestralen. Door een matige, frisse noordoostelijke wind voelt het twee graadjes kouder.

De temperatuur daalt in de nacht van dinsdag op woensdag naar het vriespunt. Gedurende de ochtend stijgt het kwik met een maximumtemperatuur van 16 graden. Er staat een matige zuidoostelijke wind. Tegen de avond waaien er wat wolkenvelden over.

Donderdag worden meer wolkenvelden verwacht. In de ochtend wisselen zon en bewolking elkaar af, in de middag is er kans op een bui. De temperatuur loopt op tot 17 graden, de gevoelstemperatuur ligt aanzienlijk lager: 12 graden. Dit komt door een matig tot stevige zuidoostelijke wind. In de avond verdwijnt de zon geheel achter de wolkenvelden en is er kans op flinke neerslag.