Dinsdag zonnig en droog met 14 graden, later in de week frisser

Een kerk in Thesinge (foto: Denise Overkleeft)

Na een natte maandag, die meer regen zag dan voorspeld, gaat Groningen wat droge en zonnige dagen tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijven de buien twee dagen op afstand. Vanaf donderdag is er weer kans op neerslag.

“Dinsdag zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door een paar stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 13 of 14 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht is het fris met minima dichtbij nul en kans op grondvorst.

Woensdag is het vrij zonnig en wordt het 15 graden. Ook dan blijft het droog en staat er niet al te veel wind uit het noordoosten, windkracht 2 of 3.

De dagen er na neemt de bewolking toe en doet het kwik een stap terug, het wordt donderdag en vrijdag 10 of 11 graden. Het wordt een tikje kil bij overwegend droog. weer.

Over het weekendweer en het weer tijdens Koningsdag: kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.”