Dinsdag begint mistig, daarna zonnige perioden en 15 graden

Na een bewolkte maar zachte maandag, stijgt de temperatuur verder de komende dagen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat Groningen zonnige perioden tegemoet met af en toe kans op een plens.

“Dinsdag in de vroeg uurtjes is er kans op mist. Verder zijn er flinke zonnige perioden en ontstaan een paar stapelwolken. Het wordt 15 graden bij een zwakke of matige westenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht koelt het af naar 3 graden en is er kans op grondvorst.

Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en trekt er wat sluierbewolking over. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker. Het blijft droog en het wordt 17 of 18 graden bij rustig weer. In de nacht is er kans op een buitje.

Donderdag is er eerst veel bewolking en valt een buitje. In de middag schijnt de zon vaker en blijft het droog. Het wordt 17 of 18 graden.

Voor meer weer: kijk op de weerpagina!"