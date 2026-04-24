Dieren en planten bekijken tijdens maandelijkse excursie Noorderplantsoen

In het Noorderplantsoen worden maandelijks natuurexcursies georganiseerd door gidsen Esther van Barneveld en Hiltje Kamminga. De wandelingen vinden plaats op elke tweede zondag van de maand. De wandelingen duren van 10.30 tot 12.00 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Tijdens de excursie krijgen deelnemers uitleg over planten en dieren in het park. OOG TV ging een ochtend mee en maakte er deze reportage van.

Bij de Plantsoenvijver wijst Van Barneveld op het gedrag van watervogels: “Meerkoeten en nijlganzen zijn territoriaal en jagen andere vogels, zoals eenden, weg als die te dichtbij komen.”

Ook insecten komen aan bod. Volgens Kamminga zijn er veel bijen actief in het park: “Vrouwtjesbijen graven gangen in de grond om eitjes te leggen. In het voorjaar komen deze bijen uit. Kijk, daar heb je er een,” zegt Kamminga terwijl ze naar een vliegend bijtje wijst.

De excursie start bij Paviljoen Zondag. Een verrekijker meenemen kan handig zijn, maar is niet verplicht. Meer informatie is op te vragen via hgkamminga@telfort.nl