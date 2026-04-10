DI-RECT, Russo en Example toegevoegd aan line-up Hullabaloo

Hullabaloo heeft donderdag nieuwe namen toegevoegd aan het programma voor het festival, wat begin september plaatsvindt in het Stadspark.

DI-RECT en Russo treden op en ook Example komt naar Groningen voor het festival, wat op zaterdag 5 en zondag 6 september plaatsvindt in het Stadspark.

Vorige maand werden al meer namen bekendgemaakt voor het festival in september. Zo staan onder meer Lewis Capaldi, BLØF, LUNA, Martin Garrix en Suzan & Freek op het programma. Ook The Script, Goldband en Kensington treden op, naast Claude, de Sugababes, Chef’Special, Lost Frequencies, Ronnie Flex, Roxy Dekker, Rondé, Meau, S10 en Douwe Bob.