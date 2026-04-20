Deze robot gaat helpen bij aanleg nieuw treinbeveiligingssysteem op Groningse spoorlijnen

Op de spoorlijn tussen Leeuwarden en Harlingen Haven is deze week een speciale robot aan het werk gegaan. De Trackbot plaatst automatisch benodigde onderdelen in het spoor voor een nieuw treinbeveiligingssysteem. Als hij in Friesland goed werkt, gaat de robot ook in Groningen aan de slag.

Staatssecretaris Annet Bertram, gedeputeerde Erik Jan Bennema en zijn collega Matthijs de Vries uit Fryslân kwamen in Franeker kijken naar de werkzaamheden van de Trackbot. De slimme montagerobot plaatst zelfstandig zogenaamde balises, automatische bakens voor draadloze communicatie, op de juiste plek in het spoor. De robot maakt het werk sneller en minder zwaar voor monteurs. Om de robot aan te sturen, maakt aannemer Strukton vooraf een digitale kopie van het spoor om het systeem te ontwerpen. Daarna kan een robot, zoals de Trackbot, het systeem in het echt aanleggen.

De werkzaamheden horen bij de invoering van een nieuw treinbeveiligingssysteem ERTMS, een nieuwe Europese standaard voor treinbeveiliging. Op het traject Leeuwarden – Harlingen Haven wordt ERTMS voor het eerst getest in Nederland met vernieuwd spoor, aangepaste treinen en opgeleid personeel. De aanleg van ERTMS bestaat uit meerdere onderdelen. Zo worden er nieuwe kabels gelegd, assentellers geplaatst en balises in het spoor aangebracht.

Als alle nieuwe systemen werken, wordt het oude beveiligingssysteem verwijderd. Als het testtraject tussen Leeuwarden en Harlingen goed werkt en ook de robot zonder al te veel problemen doet wat hij moet doen, gaat Strukton ERTMS op dezelfde manier installeren op de andere noordelijke spoorlijnen waar de NS niet rijdt. Daarna wordt ERTMS stap voor stap in de rest van Nederland ingevoerd.