Deze man kocht dure telefoon bij elektronicazaak in Stad na oplichting oudere vrouw door nepagent

De politie verspreidde dinsdagochtend foto’s van een nog onbekende man, die begin februari een dure telefoon afrekende met een gestolen pinpas. De pas werd eerder die dag door een nepagent opgehaald bij een 79-jarige vrouw uit Leek.

Volgens de politie werd het slachtoffer op 2 februari gebeld door een nepagent, die vertelde dat er geprobeerd was om bij haar in te breken. Er kwam vervolgens een nepagent bij haar in Leek aan de deur om waardevolle goederen veilig te stellen. Deze nepagent ging er vandoor met de pinpas van de vrouw en dure sieraden. De emotionele waarde was ook nog eens enorm groot.

Diezelfde avond rekende een nog onbekende man (de man op de onderstaande foto) een dure telefoon af met de gestolen pinpas in een elektronicawinkel aan de Roskildeweg. Mogelijk is hij ook bij het slachtoffer aan de deur geweest. Wie weet wie de man is, kan de politie tippen via dit online tipformulier. Bellen kan ook op 0800-6070. Wie anoniem wil blijven, kan bellen naar 0800-7000.