Derde tiener uit Stad (19) aangehouden voor schietpartij in Eelderwolde

De politie heeft donderdag een derde verdachte aangehouden voor het schietincident, wat in de nacht van zaterdag op Paaszondag plaatsvond in Eelderwolde.

Naast de eerder aangehouden tieners (19 en 17 jaar oud, beiden uit Stad) is nog een 19-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Ook hij zit in volledige beperkingen. De politie laat weten daarom terughoudend te zijn met het delen van aanvullende informatie over de aanhouding en het lopende onderzoek.

In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 april raakte, rond middernacht, een 19-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen gewond door kogels bij de brug en de sluis aan de Woltsingel in Eelderwolde. Hij werd door agenten aangetroffen bij een tankstation aan de Groningerweg. Daar kreeg hij eerste hulp, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie blijft op zoek naar getuigen. Mensen die rond middernacht iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Woltsingel of de Groningerweg worden gevraagd zich te melden. Ook camerabeelden, bijvoorbeeld van deurbelcamera’s of dashcams, kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek.