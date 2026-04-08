Derde editie Wintergoud komt er na groot succes van vorig jaar, Stadhuis wil wel schaven aan drukte en details

Foto: Johannes Rienks. Wintergoud.

De gemeente Groningen organiseert komende winter zo goed als zeker een derde editie van Wintergoud. Volgens het Stadhuis was de drukbezochte tweede editie bijzonder succesvol. Maar het gemeentebestuur ziet ook duidelijke verbeterpunten. Over een alternatieve opzet voor het gehekelde aftelmoment laat het Stadhuis zich nog niet uit.

In een woensdag gepubliceerde evaluatie stelt het gemeentebestuur vast dat de tweede editie van Wintergoud, die dit jaar stuk groter was van opzet en beter moest aansluiten bij WinterWelVaart, op lof kon rekenen van bezoekers en organisatoren.

Hoeveel mensen naar Wintergoud zijn geweest is niet goed uit te rekenen, maar een aantal evenementen in deze periode heeft wel bezoekers geteld. Die lieten allemaal een (vaak forse) toename zien vergeleken met de eerste editie van Wintergoud vorige jaar.

‘Overcrowding’

Daardoor was er volgens de gemeente op sommige momenten sprake van drukteproblemen. Bij meerdere onderdelen dreigde het te vol te worden. Ook waren sommige evenementen snel uitverkocht en ontstonden er wachtlijsten voor zowel deelnemers als (potentiële) kraamhuurders.

De uitbreiding van Winterstad op de Grote Markt werkte volgens de gemeente goed. Door een ruimere opzet kon de drukte beter worden opgevangen. Maar vanwege de eerder genoemde problemen wil het Stadhuis de drukte tijdens editie drie van Wintergoud nog meer gaan spreiden.

Minder goed verliep de combinatie van de Wintergoudmarkt met de reguliere markt op de Vismarkt. Verschillende openingstijden en aanbod zorgden voor lege plekken in de avond.

Aftelmoment

Hoewel het Aftelmoment, wat nu op de Vismarkt werd gehouden met een nieuwe opzet, volgens het Stadhuis zo’n vijfduizend man publiek trok wil de gemeente dit onderdeel opnieuw evalueren. Daar werd in januari al om gevraagd door de gemeenteraad, nadat met name uit de raadsoppositie een hausse aan kritiek klonk. Er was opnieuw geen professionele licht- of vuurwerkshow, slechts een klok die werd geprojecteerd op een ‘glazen huis’ en een dj. Veel bezoekers gingen na het aftelmoment direct weg, op zoek naar vuurwerk en meer sfeer.

De gemeente komt nog voor de zomer met een aparte analyse over de opzet van het aftelmoment. Het Stadhuis sluit echter niet uit of het Aftelmoment op zichzelf terugkomt.

Organisatie meer uit handen van gemeente?

Het succes van Wintergoud in het algemeen noopt het college wel om, tot na de zomer, na te denken over hoe een evenement als dit op langere termijn verder moet. Het Stadhuis wikt daarbij tussen uitbreiding en investeringen in kwaliteit en aanbod. Ook de dorpen en wijken zouden daarin een rol kunnen spelen.

Grootste vraag is echter hoe groot de rol van het Stadhuis moet zijn en blijven bij Wintergoud. “Willen we blijvend een regievoerende rol van de gemeente of gaan we op zoek naar een grotere betrokkenheid van overige stakeholders?”, vraagt het college zich af. “Willen we investeren in een bij Groningen passend parapluconcept en merk Wintergoud, of willen we zoveel mogelijk ruimte bieden aan eigenheid van individuele organisatoren?”

Over dit alles moet ook na de zomer meer duidelijkheid komen, wanneer ook de gemeenteraad een zegje gaat doen over de toekomst van WinterGoud.