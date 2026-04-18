Degradatie vrouwen FC Groningen dichtbij na verlies tegen Jong ADO Den Haag

Foto: Andor Heij. FC Groningen vrouwen - Jong Feyenoord

De degradatie van de vrouwen van FC Groningen is zaterdagmiddag in Den Haag wel heel erg dichtbij gekomen.

Jong ADO Den Haag, dat een plekje hoger staat, won het kelderduel in de eerste divisie met 2-0. Sienne in ’t Veld scoorde zowel voor als na de pauze voor ADO. Janine Reekers van FC Groningen stopte nog wel een Haagse strafschop.

FC Groningen staat met nog drie wedstrijden te gaan achtste en laatste met zeven punten. Volgende week kan het doek al vallen als koploper Jong Ajax op bezoek komt in het Esserbergstadion.