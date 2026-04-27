Degradatie hockeyvrouwen Groningen komt steeds dichterbij

De hockeyvrouwen van Groningen hebben zondag in Tilburg met 3-2 verloren van middenmoter Were Di. Degradatie uit de promotieklasse is heel dichtbij gekomen.

Groningen wist nog twee keer een achterstand goed te maken door doelpunten van Rixt van der Galiën en Canisha van Duyn na een strafcorner. Britt Dalm dompelde de Groninger vrouwen na een strafcorner in rouw.

Groningen staat met nog vier wedstrijden te gaan twaalfde en laatste. De achterstand op de veilige negende plek is tien punten en op tiende plaats acht punten. De club die op de tiende plaats eindigt, speelt een beslissingswedstrijd tegen een vereniging uit de overgangsklasse voor een plek in de promotieklasse. De nummers elf en twaalf degraderen direct.