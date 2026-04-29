Deel van A7 bij Hoogkerk komend weekend afgesloten

Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de A7 tussen Hoogkerk en Groningen. Van vrijdag 1 mei 20.00 uur tot maandag 4 mei 06.00 uur is de rijbaan in westelijke richting afgesloten.

Tijdens de werkzaamheden krijgt de autosnelweg een nieuwe laag met stiller en dubbellaags zeer open asfaltbeton (ZOAB). Ook worden vangrails vervangen en het hemelwaterafvoersysteem vernieuwd. Daarnaast komen er nieuwe wegmarkeringen langs de A7.

Het verkeer wordt omgeleid via de westelijke ringweg (N370) en het Hoendiep en kan vervolgens bij Westpoort de A7 weer op. Omleidingen worden aangegeven met gele borden en tekstkarren langs de weg. Rijkswaterstaat adviseert bestuurders wel rekening te houden met extra reistijd.

Afgelopen weekend was de rijbaan in oostelijke richting afgesloten. Ook in het weekend van 8 tot 11 mei is een rijbaan dicht.