Deel Helperzoom is volgende week vier dagen dicht

De Helperzoom gaat volgende week dinsdagochtend vier dagen dicht voor alle verkeer in beide richtingen tussen de Helper Brink en de Haydnlaan.

Na de heringrichting van de Helperzoom als fietsstraat moet de deklaag van de weg, de bovenste laag asfalt, nog worden aangebracht. Dat gebeurt dus volgende week, van dinsdagochtend 07.00 uur tot vrijdagmiddag 17.00 uur.

Tijdens de afsluiting worden automobilisten omgeleid via de Goeman Borgesiuslaan en de Hereweg. Fietsers kunnen omrijden via de Helperzoomtunnel en de Verlengde Lodewijkstraat richting de binnenstad. De andere kant op kunnen fietsers via de Haydnlaan naar de Wijert en Helpman.