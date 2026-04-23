De Safe Space: een veilige plek tijdens Koningsnacht

Tijdens de Koningsnacht, de nacht van a.s. zondag op maandag, is er in de binnenstad een Safe Space. Dit is een plek voor iedereen die iets vervelends heeft meegemaakt of even weg wil uit de drukte.

De Safe Space is een rustige en veilige plek. Er is een professioneel team aanwezig dat naar je luistert en je helpt. Samen wordt gekeken naar wat in jouw situatie nodig is. Het team schakelt zo nodig extra hulp in, zoals EHBO of beveiliging.

De Safe Space is in het Grand Theater aan de Grote Markt 35. Tijdens Koningsnacht is deze geopend van 22.00 tot 04.00 uur.