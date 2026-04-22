De roze bloesems volop in bloei: “Dit is de mooiste straat van Groningen”

De bloesemtijd is aangebroken en dat betekent straten vol roze gekleurde bomen. De Japanse sierkers staat op meerdere plekken in de stad, zoals de Bloemsingel, het Taco Mesdagplein en aan de Goedman Borgesiuslaan en ook bij de welbekende J.C. Kapteynlaan.

De populaire straat loopt op zonnige dagen in de lente vol met selfiemakers, wandelaars, schilders en natuurlijk de buurtbewoners zelf. “Ik vind het prachtig,” zegt een vrouw die een pauzemomentje heeft van haar werk. “Ik kom elk jaar even langs als ze in bloei staan.”

Verderop loopt een meid met haar tas over de stoep. Ze had de afgelopen dagen al speciaal foto’s gemaakt. “Ik zet ze op mijn Instagram. De Japanse sierkers is een van mijn favoriete bomen.”

Een moeder loopt hand in hand met haar zoontje tussen de bomen. “Ik ben echt een lentemens en wacht altijd weer op dit seizoen. M’n zoontje vindt ze ook prachtig. Het is de mooiste straat van Groningen op dit moment.”