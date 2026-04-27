De komende dagen stralend lenteweer met vrijdag ruim boven de 20 graden

Het zomerse en droge weer houdt nog de hele week aan. Vrijdag kan het zelfs 24 graden worden. Dat meldt OOG-weerman Johan Kamphuis.

Dinsdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Het wordt 16 of 17 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind, kracht 3. In de nacht minima rond 3 graden en kans op grondvorst.

Woensdag is het stralend lenteweer. Het blijft droog en bij een matige noordoostenwind wordt het 18 graden. In de nacht daalt de temperatuur naar 3 graden, met opnieuw lokaal mogelijk grondvorst.

Donderdag houdt het stralende weer aan. Met 19 graden wordt het nog een graadje warmer. Daarna draait de wind van oost naar zuidoost en loopt het kwik verder op. Vrijdag wordt het zelfs 23 of 24 graden en is het opnieuw zonovergoten.

Tijdens het weekend wordt het zwoel en vooral zondag neemt de kans op een bui toe. De temperatuur doet een stap terug naar een graad of 20 en dus blijft het warm voor de tijd van het jaar.