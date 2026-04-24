De Eems en Suikerzijde houden kavels vrij voor groepen mensen die samen een woonproject willen opzetten

Impressie via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen stelt twee kavels beschikbaar voor wooncoöperaties in De Eems en De Suikerzijde. Groepen bewoners kunnen daar samen een woongebouw ontwikkelen en beheren. Begin juni kunnen geïnteresseerden praten met de gemeente om te bekijken wat er mogelijk is.

De gemeente bouwt en verhuurt de woningen dus niet zelf, maar laat dat op de twee kavels aan groepen huurders die dat zelf regelen door een coöperatie te starten. Een wooncoöperatie (in tegenstelling tot een wooncorporatie) is een samenwerkingsvorm waarbij toekomstige bewoners zich verenigen in een organisatie die zelf verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, bouwen en beheren van woningen.

Leden van de coöperatie (de ‘eigenaar’ van het nieuw te bouwen complex) huren hun woning van de coöperatie en betalen daarmee gezamenlijk de kosten. Het zijn in een wooncoöperatie ook de bewoners zelf die gezamenlijk beslissingen nemen over het ontwerp, gebruik, beheer en vaak ook over duurzaamheidskeuzes en gemeenschappelijke voorzieningen in hun wooncomplex.

Tegelijk zijn de coöperaties dus ook verantwoordelijk voor de financiering van de bouw, iets wat banken soms niet snappen of als risicovol zien. Veel coöperaties stappen daarom naar buitenlandse banken, lenen geld van de gemeente of gebruiken crowdfunding en hun netwerk om hun wooncomplex te betalen.

Twee coöperaties, twee wijken, twee gebouwen

De twee kavels die vrijkomen voor coöperaties komen in de nieuwe woonwijken De Eems en de Suikerzijde. De kavel voor de wooncoöperatie ligt in de buurt Lintweide, aan de Meerstadlaan. Op deze plek mag een woongebouw komen van maximaal vijf lagen met ongeveer 25 woningen van verschillende groottes, vooral middenhuur en een kleiner deel duurdere huur.

In de Suikerzijde is plek vlak bij het Hoendiep. Aan de noordkant grenst het terrein aan het water. Aan de oostkant ligt een groene straat. Dit woongebouw mag uit vier lagen bestaan, met daarin ongeveer 26 middenhuurappartementen van verschillende groottes. Voor commerciële plint en gemeenschappelijke ruimtes is ook plaats.

Hoe de gebouw er precies uit komen te zien staat dus nog niet vast. Dat gaan de coöperaties zelf bepalen nadat ze zijn gevormd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor twee informatiebijeenkomsten via deze de website van Startpunt Groningen. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over de locaties en de voorwaarden. De informatiebijeenkomst voor De Eems is donderdag 4 juni en voor De Suikerzijde dinsdag 9 juni. Zowel bestaande groepen als individuele deelnemers mogen komen, maar aanmelden is wel verplicht.