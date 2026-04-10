Hoge energieprijzen dwingen bedrijven en Groninger tot nieuwe keuzes

De impact van de hogere brandstofprijzen blijft groot. Hoewel de zorgen verschillen, is de gemene deler duidelijk: de onzekerheid over de energieprijzen dwingt zowel bedrijven als de Stadjer tot aanpassingen.

Bij Rijschool Oosterpoort ziet commercieel directeur Mark Rozema de gevolgen direct terug in de bedrijfsvoering. De rijschool verbruikt jaarlijks zo’n 175.000 liter diesel, waardoor de prijsstijging hard aankomt. “Een vrachtwagen verbruikt gemiddeld één op drie”, zegt Rozema.

Om het verschil op te vangen, heeft de rijschool noodgedwongen voor het eerst een brandstoftoeslag ingevoerd. “Dat hebben we in al die jaren nog nooit hoeven doen, maar het is nu noodzakelijk.” Voor leerlingen betekent dit een extra kostenpost van ongeveer 5,16 euro per uur.

Hoewel de vraag naar rijlessen nog niet is afgenomen, verwacht Rozema dat dit kan veranderen als de prijzen hoog blijven. “Dan zullen mensen het misschien toch even uitstellen.”

Op pad de camper

Ook inwoners voelen de stijgende kosten in hun portemonnee. Henk Huizinga uit Groningen, eigenaar van een camper, zag de dieselprijzen tijdens zijn reis door Spanje al flink oplopen. Eenmaal terug in Nederland schrok hij opnieuw van de tarieven.

De hogere prijzen hebben invloed op zijn gedrag. “We gaan minder rijden en bewuster rijden,” vertelt hij. Ook kiest hij voorlopig voor kortere bestemmingen en stelt hij zijn jaarlijkse winterverblijf in Spanje mogelijk uit. Toch blijft de camper: “Het is onderdeel van een lifestyle, die gaat niet weg.”

Vooruit plannen

Ondernemers in andere sectoren proberen de impact juist te beperken of vooruit te plannen. Wilfred Haafs, eigenaar van een bakkerij in Haren, had geluk: hij sloot eerder dit jaar nog een energiecontract af vóór de grootste prijsstijgingen. Daardoor blijven de directe gevolgen voor zijn bedrijf voorlopig beperkt.

Toch houdt ook hij rekening met stijgende kosten. “Uiteindelijk moet je het doorberekenen,” zegt hij. Vooral transportkosten en duurdere grondstoffen kunnen voor hem op termijn effect hebben. Om kosten te drukken, let de bakkerij scherp op efficiëntie, bijvoorbeeld door onnodige ritten te vermijden.

Een overstap naar volledig elektrisch werken is volgens Haafs nog niet haalbaar. “Het stroomnet zit vol en de investeringen zijn groot, dus we blijven voorlopig afhankelijk van gas.”