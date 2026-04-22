Commissie Bodemdaling keerde vorig jaar 4,1 miljoen uit

De Commissie Bodemdaling heeft vorig jaar een bedrag van 4,1 miljoen euro besteed in verband met bodemdaling door door aardgaswinning. Dat staat in het jaarverslag van de commissie.

Het bedrag is toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen in verband met bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag op 466 miljoen euro (prijspeil 2025).

De Commissie Bodemdaling beoordeelt welke maatregelen nodig zijn om nadelige effecten van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen. Ook bekijkt de commissie welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding.

Vorig jaar zijn 31 verzoeken om schadevergoeding gehonoreerd. Het uitgekeerde bedrag is onder meer besteed aan het ontwerp en de bouw van gemaal Hunsingo in Zoutkamp, het herstel van kademuren in Winsum en personeelskosten van de waterschappen.

Van het in de bodemdalingsovereenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag van 1.132 miljoen euro (prijspeil 2025) is na aftrek van toezeggingen en reserveringen nog de helft beschikbaar voor nieuwe verplichtingen.