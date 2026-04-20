Commissaris van de Koning René Paas doet aangifte na dreiging met ‘oorlog’ van Farmers Defence Force

René Paas, Commissaris van de Koning in Groningen, doet aangifte tegen Farmers Defence Force (FDF) nadat de boerenactiegroep dreigde met ‘oorlog’ rond het besluit over de onteigening van een boerderij in Lucaswolde.

Die dreiging vindt Paas onacceptabel: “Ik laat deze dreiging niet passeren. Provinciale Staten hebben afgelopen woensdag in alle zorgvuldigheid een moeilijk besluit genomen. Dát is democratie: afwegen, besluiten, verantwoording afleggen. Niemand – geen actiegroep, geen lobby, geen ultimatum – mag volksvertegenwoordigers onder druk zetten om op een bepaalde manier te stemmen. Die vrijheid is niet onderhandelbaar.”

Daarom doet Paas deze maandag aangifte tegen de actiegroep: “Met ‘oorlog’ dreigen als je het niet eens bent met een democratisch besluit: dat is intimidatie. Dat gaat alle perken te buiten. En het is strafbaar.”

Vorige week stemden de Provinciale Staten over de onteigening van een boerderij in Lucaswolde (Westerkwartier) om de grond te gebruiken voor waterberging. Jaren van overleg met de betrokken boer leverden geen oplossing op. Daarom werd uiteindelijk gekozen voor onteigening. Ook de BoerBurgerBeweging (BBB) stemde in met het besluit. Hoewel de partij tegen onteigening van boeren is, vond de partij in dit geval het algemeen belang zwaarder wegen.

Farmers Defence Force richtte haar kritiek daarom op BBB-Kamerlid Caroline van der Plas. De actiegroep vindt dat zij haar provinciale fractie moet aansporen om het besluit terug te draaien. Daarbij stelde FDF dat het besluit binnen 24 uur moet worden teruggedraaid. Want ‘anders wordt het oorlog’, schreeuwde het FDF.