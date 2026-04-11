College ziet geen verband tussen verhuizing Twaalfde Huis en overlast Overwinningsplein

De overlast die op het Overwinningsplein ervaren wordt, wordt niet veroorzaakt door de aanwezigheid van het Twaalfde Huis in de omgeving. Dat zegt wethouder Inge Jongman (ChristenUnie). Wel gaat het college op korte termijn in gesprek met ondernemers om een beter beeld te krijgen van de situatie.

“De afgelopen periode hebben we met meerdere ondernemers gesproken”, vertelt raadslid Rik Heiner van de VVD. “Zij maken zich grote zorgen over een toename in winkeldiefstal, drugshandel en het lastigvallen van voorbijgangers. De ondernemers vermoeden een verband met de recente verhuizing van het Twaalfde Huis.” De VVD wilde van het college weten welke maatregelen er genomen worden en of de gemeente dit verband ook ziet.

Het Twaalfde Huis biedt dagbesteding en begeleiding aan mensen met langdurige verslavingsproblematiek. De instelling bevond zich voorheen aan het Damsterdiep, maar verhuisde vorige maand naar het voormalige Century-pand aan de Paterswoldseweg.

Debat

Tijdens de vragen stelde Femke Folkerts (PRO) kritische vragen bij de opstelling van de VVD: “Hoe kijkt de VVD zelf naar de verhuizing en de locatiekeuze?” Heiner benadrukte dat het debat niet over de verhuizing zelf gaat, maar over de veiligheid in het gebied. “Als ondernemers aangeven dat de overlast toeneemt sinds de verhuizing, dan is de vraag of het college een verband ziet een hele logische”, aldus Heiner.

Geen signalen van toename

Wethouder Jongman beantwoordde de vragen namens de afwezige burgemeester. Zij gaf aan de incidenten te betreuren, maar trok andere conclusies: “Wij hebben geen signalen ontvangen waaruit blijkt dat er sprake is van een toename van overlast bij het plein. Ook zien we geen verband tussen de locatie van het Twaalfde Huis en de signalen aan het Overwinningsplein.”

Desondanks neemt het college de zorgen van de ondernemers serieus. “Het is belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Binnen nu en vier weken zullen de gemeente en de politie om tafel gaan met de ondernemers om de signalen helder te krijgen en te kijken wat er eventueel moet gebeuren.” De wethouder zegde toe de gemeenteraad over de uitkomst van deze gesprekken te informeren.