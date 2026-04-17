Cel- en taakstraf voor hennepteelt, kinder- en dierenporno

Een 64-jarige man is door de Rechtbank Noord Nederland veroordeeld tot 24 weken celstraf, waarvan 23 voorwaardelijk wegens hennepteelt en kinder- en dierenporno. Ook kreeg hij een taakstraf van 150 uur.

In het pand in Groningen van de verdachte werd van juni tot en met september 2023 hennep geteeld. Dat zou iemand anders hebben gedaan die niet bij justitie in beeld is. Maar de verdachte heeft volgens de rechtbank de gelegenheid voor de teelt gegeven.

Daarnaast werd bij de verdachte kinderporno aangetroffen. Ook pleegde de man ontuchtige handelingen met een hond.

Aan de voorwaardelijke straf zijn voorwaarden gekoppeld. De straf wordt in onvoorwaardelijk omgezet als de man binnen drie jaar nog eens in de fout gaat.