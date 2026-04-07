CDA voelt college aan de tand over geldklopperij van schadebureaus in aardbevingsgebied

De fractie van het CDA in de gemeenteraad eist opheldering van het college over de werkwijze van schadebureaus in het aardbevingsgebied. Aanleiding is een onderzoek van RTV Noord, Follow the Money en RTV Drenthe, waaruit blijkt dat bureaus miljoenen euro’s aan belastinggeld hebben verdiend terwijl gedupeerden mogelijk zijn benadeeld.

Volgens het onderzoek is het vermogen van verschillende bestuurders en aandeelhouders van schadebureaus de afgelopen jaren explosief gestegen. CDA-raadslid Izaäk van Jaarsveld spreekt van “zeer bedenkelijke praktijken” en spreekt zelfs over “geldklopperij”. De fractie is geschrokken van het beeld dat bureaus zelf baat zouden hebben bij het melden van zoveel mogelijk schades om hun eigen winst te maximaliseren.

Targets en ‘onzinschades’

Uit de berichtgeving komt naar voren dat sommige bureaus hun schade-opnemers ’targets’ zouden meegeven. Hoe meer schades er genoteerd worden, hoe meer uren en kosten er gedeclareerd kunnen worden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). In de praktijk zou dit hebben geleid tot het dubbel noteren van schades of het registreren van gebreken die niets met de bevingen te maken hebben, enkel om de quota te halen.

“Het CDA Groningen is ontstemd en geschrokken”, schrijft Van Jaarsveld in zijn schriftelijke vragen aan het college. Hij wil weten of het provinciebestuur morele of politieke opvattingen heeft over het feit dat ondernemers miljoenen hebben verdiend aan schadeherstelgelden die bedoeld waren voor de inwoners van de provincie.

Gedupeerden de dupe?

De partij maakt zich grote zorgen over de vraag of Groningers door deze werkwijze verder gedupeerd zijn geraakt. Er zijn signalen dat cruciale informatie bewust zou zijn achtergehouden voor bewoners, puur om het eigen verdienmodel van de bureaus te beschermen. Het CDA wil van het college weten in hoeverre zij zicht hebben op deze dupering en wat de rol van het IMG hierin is geweest.

Verantwoording roepen

Het CDA vraagt het college nu om een actieve rol in te nemen. De fractie wil weten hoe de gemeente deze schadebureaus ter verantwoording gaat roepen en hoe voorkomen kan worden dat dit in de toekomst nogmaals gebeurt. Ook de reactie van het IMG op de onthullingen wordt onder de loep genomen; volgens het CDA had deze “veel scherper” gekund en gemoeten.

De schriftelijke vragen zullen binnen enkele weken beantwoord worden.