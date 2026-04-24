Cannabisfabriek op bedrijventerrein Westpoort officieel geopend

Op Bedrijventerrein Westpoort werd vrijdagochtend de grote cannabisfabriek Leli Holland (Village Farms) geopend. De fabriek moet jaarlijks tonnen cannabis gaan produceren.

Volgens MMJ Daily knipte Mike DeGiglio, de Amerikaanse baas van het Amerikaanse beurgenoteerde cannabisbedrijf Village Farms, een lint door en onthulde hij een kunstwerk op de muur van een van de gebouwen op het terrein van de nieuwe productielocatie voor cannabis.

Onder de naam Leli Holland (een dochterbedrijf) wil de cannabiskweker, nadat in Drachten vorig jaar al een kleinere fabriek werd geopend, nu elk jaar zo’n 7.500 kilo cannabis gaan produceren in de nieuwe kweekhal op Westpoort. Het bedrijf heeft een van de tien vergunningen van de overheid om legaal cannabisproducten te leveren aan coffeeshops. Onze gemeente is een van de tien gemeenten waar dat (nu nog bij wijze van proef) gebeurt.