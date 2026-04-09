Campagne wijst eigenaren van e-bike op groot aantal diefstallen

Elke dag worden in ons land 200 tot 300 e-bikes gestolen. Om daar wat aan te doen staat de landelijke campagne ‘Staat-E-Lekker’ deze vrijdag op de Nieuwe Markt. Daar worden evenveel kettingsloten op de grond gelegd.

Elk van die honderden sloten staat symbool voor een gestolen e-bike. Vorig jaar werden in ons land 8.330 diefstallen officieel vastgelegd en het probleem blijft maar groeien. Toch blijkt uit een nieuwe peiling dat 45 procent van de fietsers zijn of haar e-bike met maar één slot beveiligt en dat 70 procent denkt dat de fiets wél veilig staat.

Het preventieteam van Stichting VbV, de organisatie achter de campagne, is vrijdag van 10.30 tot 15.30 uur aanwezig op de Nieuwe Markt, om fietsers bewust te maken van de risico’s én vooral om gedragsverandering te stimuleren. De boodschap is simpel maar effectief: Gebruik een extra slot en zet je fiets altijd ergens aan vast. Juist die combinatie maakt het fietsendieven een stuk moeilijker.

VbV staat voor Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. De stichting VbV is een gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.