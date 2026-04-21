Campagne moet Groningers de fiets op krijgen voor korte ritjes

In acht gemeenten in Groningen start deze week opnieuw een campagne, die inwoners moet aanzetten om vaker de fiets te pakken voor korte afstanden.

Langs wegen verschijnen grote reclameborden met de boodschap: “Kort ritje? Da’s zo gefietst!”. Ook op sociale media komen berichten voorbij. De campagne richt zich op ritten tot 7,5 kilometer. Juist deze afstanden worden nog vaak met de auto afgelegd.

Volgens de provincie is meer dan de helft van alle autoritten juist korter dan 7,5 kilometer en geven veel mensen juist aan best vaker te willen fietsen, maar pakken ze in de praktijk (uit gewoonte of gemak) toch vaak de auto of scooter. Met de campagne willen de gemeenten en provincie laten zien dat korte ritten makkelijk op de fiets kunnen.

De voorjaarscampagne loopt tot en met 12 mei. In september wordt de actie herhaald.