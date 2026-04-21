Buurtbewoner Frank wil ‘De Spijker’ redden van de sloop

“Het heeft historische waarde”, zegt buurtbewoner Frank Sciarone over ‘De Spijker’: een overgebleven pilaar die vroeger een oprit van de oude zuidelijke ringweg ondersteunde. “Het ding heeft een afmeting van 1 meter bij 1,30 meter, het staat niemand in de weg.”

Frank deed de ontdekking van De Spijker jaren geleden. Hij maakte ’s nachts een ommetje met de hond en toen viel hem opeens op dat de Spijker exact in het midden staat als je de Verlengde Nieuwstraat uitloopt. “Ik heb toen gelijk de camera gepakt om het vast te leggen.”

Het idee van het behoud van de Spijker was bij hem geboren. Intussen broedde het stadsbestuur echter ook op een kunstwerk, maar dan ernaast: het Geheugenpaviljoen.

Op dat idee ontstond kritiek bij buurtbewoners en De Spijker werd daarom voor sommigen als alternatief gezien. “Mensen belden bij mij aan, maar ik wist niks.”

Nu besloten is dat het Geheugenpaviljoen blijft, hoopt Frank dat dit ook met De Spijker gaat gebeuren. Een buurtbewoner heeft bij een inloopbijeenkomst over het Geheugenpaviljoen navraag gedaan wat er met De Spijker gaat gebeuren. “En toen zei iemand van Kunstpunt dat-ie wordt gesloopt.”

Affiches voor het behoud

Op creatieve wijze probeert Frank nu alsnog aandacht te vragen voor de Spijker. Zo heeft hij een affiche gemaakt met klassieke zuilen: de Dorische zuil, de Ionische zuil en de Korintische zuil. “Deze heeft wat mij betreft een historische betekenis gekregen. Waarom zou je deze niet als ‘Gronische’ zuil kunnen verklaren in een historisch perspectief?”

Als De Spijker blijft, moet hij ook onveranderd blijven, vindt Frank. “Het wordt geen kitsch. Het blijft gewoon een spijker. Gewoon heel mooi, slank, stoer, prachtig zuiltje. Blok erop, klaar.”