Burgemeester looft moedige scholieren na ‘straatterreur’ in Haren: “Grenzen tussen online en offline vervagen”

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) looft de leerlingen van het Harens Lyceum die maandag slachtoffer werden van een reeks gewelddadige incidenten. “Met lef en durf hebben ze dit zelf kenbaar gemaakt op school”, aldus Kamminga woensdag tijdens het vragenuur. De burgemeester benadrukte dat de politie en het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de daders met de hoogste prioriteit behandelen.

Leerlingen van het Harens Lyceum en Catalaanse uitwisselingsscholieren werden op klaarlichte dag geconfronteerd met ernstig geweld. Bij het treinstation werd een groep scholieren onder dreiging van een vuurwapen (of een voorwerp dat daarop leek) gedwongen te knielen en excuses te maken, terwijl zij werden gefilmd. Later die dag volgden een poging tot scooterdiefstal in het centrum en een beroving van een fatbike met een hamer. Voor dit laatste feit is inmiddels een minderjarige verdachte aangehouden.

VVD: “Dit gaat alle perken te buiten”

De fractie van de VVD, die mondelinge vragen stelde, toonde zich geschokt. Raadslid Rik Heiner: “De afgelopen dagen was Haren landelijk nieuws. En positief was deze berichtgeving niet. Ondanks dat bekend is dat er in het dorp al langer overlast is van jeugd, schrikken wij van de mate van de berichten die de afgelopen dagen het nieuws hebben gehaald. Incidenten met vuurwapens en vernedervideo’s. Mijn fractie kan dit niet accepteren. Dit gaat alle perken te buiten en we kunnen hier niet van wegkijken. We hebben het ook niet over een enkel incident, maar over meerdere. Dit raakt de veiligheid van jongeren en inwoners in de hele gemeente. Mijn partij wil graag weten: gebeurt dit vaker, wat kunnen we hieraan doen en komt dit op meer plekken in onze gemeente voor?”

Ook bij andere fracties leven grote zorgen over de aard van de geweldsincidenten. Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen, die samen met de PVV eerder al sprak van “straatterreur”, wilde weten of de daders al eerder in beeld waren bij de gemeente. Izaäk van Jaarsveld (CDA) wees op de vervaging tussen de online en echte wereld: “Jongeren lijken steeds minder goed het verschil te zien tussen de cyberwereld en de realiteit.”

Vervagende grenzen tussen online en offline

Burgemeester Kamminga deelt de zorgen: “We schrikken van deze incidenten, en dit is totaal onwenselijk. Als je kijkt naar dit type trends: dit speelt ook landelijk in andere gebieden. Het beperkt zich niet alleen tot Haren. Het wordt online gedeeld in groepen waar je niet makkelijk bij kunt komen en waar willekeurige omstanders slachtoffer van zijn. In dit specifieke geval zijn politie en het Openbaar Ministerie bezig om te achterhalen wie dit hebben gedaan en wat de vervolgstappen zijn. En dat is ook deels het antwoord op een aantal vragen: het onderzoek loopt nu. Pas als de resultaten bekend zijn, kunnen we bekijken wie deze daders zijn en of ze bij ons bekend waren. Op dit moment kan ik hier nog geen mededelingen over doen, behalve dat de politie en ook de gemeente hier bovenop zitten.”

Ondanks dat deze incidenten breed spelen, vertelt Kamminga dat dergelijke casuïstiek niet eerder in de gemeente heeft plaatsgevonden. “Wat we hier hebben gezien zijn landelijke trends, waarbij Groningen niet wordt overgeslagen. We hebben dan ook contact met andere regio’s over hoe we ons hiertegen kunnen verhouden.” Kamminga beaamt ook het betoog van Van Jaarsveld van het CDA: “De online wereld wordt een steeds groter onderdeel van de echte leefwereld waarin grenzen vervagen. Vroeger, toen je gepest werd op school, beperkte dat zich tot het schoolplein. Je ging naar huis en vervolgens was je slaapkamer je veilige thuishaven. Nu vindt het pesten op je mobiele telefoon plaats en is het veel moeilijker om hiervan weg te kijken. Het is een zorgwekkende trend waarbij het belangrijk is dat we hier oog en aandacht voor hebben. Een brede aanpak hierin is ook belangrijk, waarbij we samen met de politie kijken en in de gaten houden wat er in de cyberwereld plaatsvindt.”

Complimenten aan de leerlingen

Kamminga vertelt dat er ook in de afgelopen periode al volop werd ingezet op een zo goed mogelijke aanpak van dergelijke situaties. Ook in de toekomst wil men hier zo goed mogelijk bovenop zitten. “Wel wil ik een compliment geven aan de jongeren. Met lef en durf hebben ze dit opgepakt en hebben ze dit zelf kenbaar gemaakt op school. Hoe moeilijk zoiets ook is, blijf dit doen, is mijn advies.”

Heiner vraagt tot slot hoe er wordt omgegaan met de slachtoffers en of de gemeente ook een duidelijkere rol kan spelen via scholen en jongerenwerkers. Kamminga: “Wat we kunnen doen, dat gaan we doen. Dit was ook allemaal al onderdeel van de aanpak. Van dergelijke incidenten leren wij ook weer. Zoals gezegd: de slachtoffers hebben zichzelf gemeld op school. Wethouder Bloemhoff heeft reeds contact gehad met de school: wij als gemeente staan klaar. We hebben hier aandacht voor en als er iets nodig is, dan zijn we daartoe bereid.”