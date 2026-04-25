Brandweer redt jonge ree uit Damsterdiep

Brandweerlieden hebben zaterdagmiddag een jonge ree uit het Damsterdiep in de wijk Oosterhoogebrug weten te redden. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 14.30 uur binnen bij de hulpdiensten. “Het gaat om een jonge ree”, vertelt Wind. “Door nog onbekende oorzaak is het dier in het Damsterdiep terechtgekomen, ter hoogte van een Chinees restaurant. Toen de hulpdiensten arriveerden, stond het dier tegen de wal. Maar deze was te hoog voor de ree om er zelfstandig uit te klimmen.” Bij de reddingsactie kregen de brandweerlieden, die onder andere met duikers ter plaatse kwamen, hulp van medewerkers van de Dierenambulance.

Het lukte de hulpverleners al snel om de ree uit het water te halen. “De Dierenambulance heeft het dier direct opgevangen. Vanwege uitputting en onderkoeling is de ree meegenomen naar de opvang, zodat het dier rustig kan herstellen.”