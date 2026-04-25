Brandweer bevrijdt jongeren uit lift Europapark

Brandweerlieden hebben vrijdagavond drie jongeren bevrijd die vast waren komen te zitten in een lift op station Groningen Europapark. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Rond 20.15 uur kwam bij de brandweer een melding binnen dat de jongeren vastzaten. Zij waren in de lift gestapt om naar een van de perrons te gaan, toen de installatie plotseling dienst weigerde. Brandweerlieden waren snel ter plaatse en wisten de jongeren snel uit hun benarde positie te bevrijden. Waarom de lift precies defect raakte, is op dit moment niet bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Het is niet de eerste keer dat reizigers vast komen te zitten in de liften op dit station. In de herfst van 2023 zaten drie kinderen zeker een half uur vast voordat zij bevrijd konden worden. Ook in september 2021 was het raak bij een groepje jongeren. Destijds kostte het de brandweer de nodige moeite om de deuren te openen. Deze groep was destijds zo opgelucht dat de brandweerlieden na afloop een knuffel kregen.