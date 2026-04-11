Brandend matras in studentencomplex zorgt voor flinke commotie in Paddepoel

Bij een brand in een studentencomplex aan de Antaresstraat in de wijk Paddepoel is zaterdagmiddag aanzienlijke schade ontstaan. Niemand raakte gewond. Wel moest het gebouw deels ontruimd worden.

De melding van de brand kwam rond 13.10 uur binnen bij de hulpdiensten. “Vanwege de verschillende 112-meldingen die op de meldkamer binnenkwamen, is er direct opgeschaald naar ‘middelbrand'”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Dit betekent dat er direct twee tankautospuiten en een hoogwerker uitrukten. Omdat het om een gebouw gaat met een flink aantal woningen en de situatie aanvankelijk onduidelijk was, is er korte tijd later verder opgeschaald naar ‘grote brand’. Daardoor werden ook de brandweer van Bedum en een schuimbluswagen opgeroepen.”

Nadat de eerste hulpverleners ter plaatse kwamen, bleek de situatie gelukkig mee te vallen. “In een woning op de derde verdieping van het complex bleek een matras in brand te staan. Dit hadden we snel onder controle, waarna we ook weer af konden schalen. De brandweer van Bedum is bijvoorbeeld direct teruggekeerd naar de kazerne.” Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel is er forse rook- en roetschade ontstaan in de woning. “Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Vanwege de brand moesten omliggende woningen tijdelijk worden ontruimd. Nadat het sein brand meester was gegeven en de woningen waren geventileerd, konden de meeste bewoners weer terug naar huis.