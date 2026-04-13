Brand tankstation aan Kattegat snel onder controle

In een tankstation aan het Kattegat heeft in de nacht van zondag op maandag korte tijd brand gewoed. Niemand raakte gewond.

De melding van een gebouwbrand kwam rond 01.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Eenmaal op de locatie bleek het te gaan om een tankstation waarbij een betaalautomaat vlam had gevat. “Brandweerlieden hebben de betaalautomaat opengebroken en hebben de brand vervolgens geblust met één straal hogedruk”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De schade is beperkt gebleven. Door de brand en het openbreken van de betaalautomaat, kunnen naar verwachting de komende tijd pomp 1 en 2 niet gebruikt worden.